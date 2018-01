Spunta un retroscena da Milano, a poche ore dalla trasferta che vedrà di nuovo la Lazio contro la squadra rossonera.Ed è un retroscena carico di tensione.



TENSIONE - Inzaghi al termine dell'incontro si sarebbe diretto furioso a passo veloce verso la stanza della terna arbitrale. Da fuori, a San Siro, hanno sentito le urla di Simone contro Irrati, come riporta IlMessaggero. Inzaghi se l'è presa soprattutto contro il Var Rocchi. Tensione alle stelle insomma, condivisa con la società, con le parole di Lotito nei confronti di Nicchi a fare da replay. Per ora non sarebbero arrivate sanzioni disciplinari per il mister biancoceleste.