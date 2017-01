Nella clamorosa vicenda di mercato che ha visto protagonista Nikola Kalinic e che è culminata con il suo no al trasferimento in Cina, avrebbe avuto un ruolo fondamentale anche la moglie del giocatore, Vanja. Secondo La Gazzetta dello Sport la signora non era convinta di cambiare radicalmente contesto di vita e di portare il figlio Mateo, ancora piccolo, in un altro continente e dunque ha avuto un peso determinante nella questione. La valanga di soldi offerta al centravanti della Fiorentina non è riuscita a convincere nemmeno lei.