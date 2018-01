Walcott, Arda Turan, Baselli, Jankto, Dembelè, Fofana, è ripartito il circo. La tarantella dei nomi, più o meno veri, più o meno fattibili, è iniziata di nuovo. Sembra di essere tornati indietro di 4 mesi. Titoloni, grandi complimenti provenienti dalla ormai nota stampa di regime, fumo negli occhi dei tifosi e ovviamente l'immancabile montagna di soldi da poter investire. Di chi ancora non si sa, ma non è importante tanto il duo Fassone e Mirabelli ha capito che ciò che conta è far finta che vada tutto bene. Almeno per un mese le acque staranno così calme, poi come al solito quando finisce il tempo delle chiacchiere e si inizia a giocare basta dare la colpa all'allenatore e il gioco è fatto.



In questo modo però il bene del Milan, l'unica cosa che dovrebbe contare davvero, passa ancora una volta in secondo piano. Pensare ogni volta di risolvere i problemi attraverso il mercato può e deve essere il ragionamento del tifoso medio, se a farlo è la società allora il problema è serio e preoccupante. Evidentemente l'estate scorsa non ha insegnato niente a nessuno. Le uniche certezze arrivano invece dal fondo Highbridge, il quale ha già fatto sapere che non ha nessuna intenzione di rifinanziare il debito di Yonghong Li. Questi sono i veri problemi del Milan, quelli che, finché non verranno risolti e chiariti, non ci permetteranno mai di tornare ad alti livelli