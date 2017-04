A fare il punto sulle condizioni di Marko Pjaca è stato proprio Claudio Rigo, responsabile medico della Juve, che ha dichiarato quanto segue nel video pubblicato proprio oggi dal club bianconero: "Marko è stato operato due settimane fa, sta seguendo le tappe programmate e pianificate dal chirurgo. Per il momento va tutto bene, il ginocchio è in buone condizioni e sta rispondendo bene, è già abbastanza asciutto. Il ragazzo sta lavorando, anche dal punto di vista psicologico si sta riprendendo bene. Fisicamente sta molto bene, sia per l'aspetto fisico legato al percorso riabilitativo del ginocchio, sia per quanto riguarda il lavoro legato al mantenimento della condizione fisica, che non deve essere tralasciato per mantenere la condizione che aveva raggiunto al momento dell'infortunio. Il lavoro specifico che sta potando avanti riguarda la ripresa dell'articolarità del ginocchio, ogni terapia e lavoro sono mirati al riassorbimento del versamento inevitabile dopo l'intervento, il mantenimento del tono generale e soprattutto i meccanismi di graduale ripresa del passo normale. Il percorso programmato di questa prima fase a secco, non sul campo, Marko lo sta portando avanti in questa struttura del J Medical, che mi ritengo privilegiato nel poterla utilizzare. Questa fase sarà svolta qui per quel che riguarda la ripresa del tono muscolare, della forza e dell'articolarità. Dopo di che lo riprenderemo in carico non appena sarà di nuovo pronto a tornare sul campo e cominciare di nuovo a calpestare l'erba".