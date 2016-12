Sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla Roma, ma Tomas Rincon è molto vicino a chiudere con la Juventus. Nelle ultime ore infatti i la società di corso Galileo Ferraris ha superato la concorrenza dei giallorossi, pronti a inserire nella trattativa anche il cartellino di Juan Manuel Iturbe. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, proprio la valutazione dell'esterno paraguaiano - ritenuta eccessiva dal club di Preziosi - ha complicato l'operazione.



LE CIFRE - La Juventus ne ha approfittato per inserirsi e sferrare il colpo decisivo: l'accordo è vicino sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto da 7/8 a fine stagione. Al momento nell'affare non è compreso il cartellino di Hernanes, che già la scorsa estate era stato a un passo dalla squadra di Juric. Non è però escluso che i due club possano tornare a parlarne nelle prossime settimane. In attesa di capire cosa succederà sul fronte Witsel, la Juve conclude il primo colpo.