A 4 punti dalla capolista Juventus e ancora in lizza per Coppa Italia ed Europa League. Archiviato il successo contro il Chievo nell'ultimo turno di campionato del 2016, che ha parzialmente mitigato la delusione per la sconfitta contro i bianconeri, la Roma è gia proiettata al 2017, anno nel quale si proverà a conquistare un trofeo per coronare quel percorso di crescita portato avanti sotto la gestione Pallotta e regalare al tecnico Luciano Spalletti un motivo in più per prolungare la sua esperienza in giallorosso. Per farlo, sarà necessario anche intervenire in maniera scientifica sul mercato di gennaio, mettendo a segno almeno un paio di acquisti nei ruoli più scoperti e rendere la rosa attuale ancora più competitiva.



ITURBE PER RINCON? - Il direttore sportivo della Roma Massara si sta attivando soprattutto per regalare a Spalletti un centrocampista di sostanza ed esperienza che rimpolpi un reparto in cui De Rossi, Nainggolan e Strootman hanno tirato la carretta sino ad oggi senza avere adeguati rincalzi alle spalle. Il primo nome della lista è quello del venezuelano classe '88 del Genoa Tomas Rincon, per il quale il club capitolino è pronto a investire complessivamente 10 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto. Una trattativa che va avanti da qualche settimana e nella quale il presidente rossoblù Preziosi vorrebbe inserire Juan Iturbe come contropartita tecnica. Già vicino al Grifone l'estate scorsa, l'argentino classe '93 è stato definitivamente bocciato dalla Roma, che sta cercando per lui la migliore sistemazione, col Torino altro spettatore interessato.



DA DEPAY A MUSONDA - Per un Iturbe con le valigie in mano, Spalletti chiede alla società un altro attaccante esterno che sostituisca Salah, impegnato da gennaio con l'Egitto in Coppa d'Africa. Sono diversi i nomi seguiti dai giallorossi, alla ricerca della soluzione migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Complicato arrivare al classe '94 del Manchester United Memphis Depay, così come al Papu Gomez, gioiello dell'Atalanta; rimane in piedi la pista che porta al talento classe '95 dell'Ajax Anwar El Ghazi, mentre nelle ultime ore sono emerse due nuove piste, entrambe suggestive. Da una parte, il quotidiano francese Le Parisien riferisce di un interesse anche della Roma per il promettente attaccante classe '97 del Bordeaux Malcom, valutato però non meno di 20 milioni di euro, mentre l'alternativa più abbordabile è rappresentata dal belga di scuola Chelsea Charly Musonda, classe '96 e attualmente in prestito dai Blues al Betis Siviglia.