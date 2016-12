Fino all'ufficialità niente è definito, ma ormai il passaggio di Rincon alla Juventus può essere considerato cosa fatta. E l'approdo del centrocampista in bianconero sarebbe già storico. Rincon, sarebbe infatti il primo venezuelano della storia a vestire la maglia della Vecchia Signora.Ma quali sono i club che hanno offerto più giocatori alla causa bianconera?



DOMINIO ARGENTINO - Su tutti, c'è l'Argentina, meravigliosamente rappresentata anche attualmente da Dybala e Higuain. Ben 25 giocatori dell'Albiceleste hanno combattuto per la causa bianconera. 24, se si considera Camoranesi italiano. Scartando l'esterno, l'argentino con più presenze è Luis Filipe Monti, bianconero per 263 volte tra il 1931 e il 1939.



GLI ALTRI - Al secondo posto troviamo il Brasile, con 23 giocatori e non troppe fortune (il più rappresentativo numericamente è stato Julio Cesar Da Silva con 125 presenze). Terzo gradino del podio per la Francia, che con il bianconero si sposa molto bene. Seguono Svizzera (13), Uruguay (9), Croazia e Germani (8). Di seguito tutte le altre