... manca solo l'ufficialità,dopodichè "EL GENERAL" potrà considerarsi a tutti gli effetti il primo regalo del 2017 per la Vecchia Signora!!La sua non più tenera età unita alla scarsa vena realizzativa e al fatto di non aver mai militato in un top club, gli hanno appiccicato addosso l'etichetta di giocatore "mediocre". Il suo trasferimento ha provocato reazioni che vanno dall' indifferenza allo sgomento nei tifosi Juventini. Viene da chiedersi il perchè di tutta questa negatività..

C'è da dire che ogni centrocampista che approda in bianconero si porta il peso dei vari Vidal o Pogba..ma il paragone non regge per diversi motivi ...Non credo che la Juventus in questo momento abbia bisogno di un colpo clamoroso, di un campione al top. Certo, se arrivasse non sarebbe certo un danno, ma il punto è che i campioni a gennaio difficilmente cambiano squadra e poi - per entrare nel merito - la squadra di Allegri ha già una sua fisionomia e ha urgenza di completare alcuni tasselli per far funzionare al meglio l'intero meccanismo. Con Rincon - che probabilmente non è Pgba e neppure Vidal - si può, tutto qui.