Il Napoli vuole blindare Allan: per l'autore del gol vittoria contro la Spal ci sarebbe un'importante bozza d'intesa con il club per prolungare il suo contratto dall'attuale scadenza del 2019 e passare fino al 2022. Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riferisce La Repubblica, non vuole, però, clausola rescissoria e sta alzando l'offerta base per ottenere subito il si del brasiliano .