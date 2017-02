Vincenzo Montella parla chiaro e manda un messaggio forte ai rappresentanti della cordata cinese, vicina all'acquisto del Milan. Gianluigi Donnarumma può ambire in futuro a qualsiasi traguardo, anche al Pallone d'oro, che un portiere non vince dal lontanissimo 1963 con Yashin, ma servirà una società nuovamente ambiziosa e in grado di competere sul palcoscenico internazionale.



Il match con la Fiorentina sarà l'ultimo da minorenne per Donnarumma, che il prossimo 18 febbraio compirà la maggiore età e potrà iniziare la non semplice trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Tra le richieste di Raiola, l'avvento della nuova proprietà e la corte spietata delle big d'Europa, ecco il punto del nostro inviato Daniele Longo.