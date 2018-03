Il rinnovo di Gennaro Gattuso è ancora in discussione sebbene sia lui che il Milan siano intenzionati a proseguire insieme. Le prestazioni della squadra sono in netta crescita e l'andamento è positivo soprattutto in questo inizio di 2018. Attraverso la rassegna stampa commentata, dal sito ufficiale del club rossonero arriva un nuovo messaggio verso la conferma dell'allenatore calabrese.



Ecco il commento:

Cinque partite in trasferta su nove, il vento di Cagliari, i tempi supplementari di Roma in Coppa Italia, il contraccolpo psicologico della scomparsa di Davide Astori e del rinvio del Derby, l'allerta meteo di Genova: il Milan, nel nuovo anno, ha superato tutto questo. Il 2018 era iniziato con i rossoneri undicesimi in classifica, a 14 punti di distanza dal quarto posto. Tre mesi dopo, il Milan è in semifinale di TIM Cup, ha tenuto testa all'Arsenal a Londra ed è sesto in classifica con un distacco dal quarto posto che è diventato di 5 punti. Un grandissimo lavoro che merita di essere portato avanti.