Gattuso e il Milan sono pronti a giurarsi amore per i prossimi anni. Un legame, quello tra il tecnico e l'ambiente, che negli ultimi mesi ha raggiunto picchi elevatissimi. Rino è stato l'uomo che sollevava al cielo le coppe dei campioni e adesso è il simbolo del nuovo corso rossonero, l'elemento di unione tra due epoche così diverse tra di loro. Mirabelli in lui vede l'allenatore giusto per riportare il club nelle posizioni e negli habitat che per tanti anni sono stati naturali. Ecco perché ieri si è esposto pubblicamente, annunciando il rinnovo imminente.

RETROSCENA GATTUSO - Quando nelle varie conferenze stampa invitava tutti alla calma sull'argomento, Gattuso non mentiva affatto. Per lui è troppo importante vincere la difficile sfida accettata qualche mese fa, quando questo Milan era una nave sempre più vicina ad affondare. Adesso ha il vento della sua parte, i risultati gli stanno dando ragione ma non basta: avrebbe preferito rimandare tutti i discorsi a fine giugno. Rino non ne fa una questione di soldi o di progetti futuri, semplicemente non vuole che questa firma sia vista come una opportunità visto il momento. Lui che il Milan lo ama davvero, che è entrato nella testa dei suoi giocatori pronti a seguirlo con rigore e partecipazione.

INCONTRO A BREVE - Lo stato maggiore del Milan spinge per accelerare i tempi di questo rinnovo, per dare un segnale chiaro anche per il futuro. Rino Gattuso incassa la totale fiducia di Fassone e Mirabelli, questo nuovo accordo può significare un punto di partenza per la costruzione di un progetto che dipenderà anche da questo finale di stagione. Nel giro di 24 ore il tecnico si recherà a Casa Milan per mettere nero su bianco quello che è già chiaro da qualche giorno: contratto fino al 2021 a più di un milione di euro a stagione, rispetto ai 120 mila attuali.