Giuseppe Riso, procuratore tra gli altri di Gagliardini e Petagna, ha parlato a Sport Mediaset: "Il futuro di Donnarumma? Lui fa bene a valutare il progetto del Milan, nel caso si facesse questo famoso closing. Momento d’oro per Gagliardini e Petagna? E’ un momento fantastico per loro. Per quanto riguarda Roberto si è detto di tutto, sta dimostrando grande personalità, non ha sentito il peso della maglia dell’Inter. Mentre Petagna, insieme ai suoi compagni, sta trascinando l’Atalanta. Gasperini a Bergamo sta facendo un lavoro incredibile, sono un gruppo unito, di ragazzi giovani e forti guidati da un grande allenatore. Molti club su Petagna? Mi ha già fatto iniziare a lavorare, speravo di riposarmi e invece no. Ha delle caratteristiche uniche, potrebbe giocare in qualsiasi campionato. Lui ha una struttura fisica che ha bisogno di giocare per crescere e tutte le valutazioni le faremo con il presidente Percassi ma Petagna ha tantissime qualità che non si può prospettare dove potrà arrivare. Pochi gol? Molti attaccanti fortissimi come Ibrahimovic e Mandzukic all’inizio della carriera non erano dei cecchini e dei grandi goleador, lo sono diventati crescendo. Lui deve compiere ancora 21 anni, è al primo anno da titolare di Serie A e ha ancora moltissimi margini di miglioramento. Se avesse segnato tantissimi gol con il lavoro sporco fa sarebbe già un top ma ha le potenzialità per diventare uno dei migliori attaccanti in circolazione. Caldara futuro Juve? E’ un ragazzo programmato per vincere e per diventare un grande campione. Ha una mentalità che lo porterà a vincere molto in carriera, arriva al campo un’ora e mezza prima dell’allenamento e se ne va un’ora e mezza dopo".