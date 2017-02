Andrea Rispoli, difensore del Palermo, ha parlato a Casa Mintuella della partita contro il Crotone e della stagione dei rosanero: ''Per noi è come una finale di Champions League. Invitiamo tutti i tifosi a darci una mano, da parte nostra ci sarà massimo impegno. Con il Barbera che mi accompagna, le progressioni mi pesano di meno. In allenamento ci sacrifichiamo e siamo a disposizione del mister. I risultati non sono buoni ma ci sorprendono perché noi diamo sempre il massimo​. ​La Nazionale è qualcosa di speciale a cui tutti pensano ma è solo una conseguenze delle prestazioni fatte con il club. Sognare non costa nulla ma è un sogno difficilmente realizzabile. La Top 11 di Rispoli? In porta do fiducia a Posavec, un giovane di prospettiva. In difesa, Bonucci e Tonelli centrali, con Romagnoli a sinistra ed io a destra. A centrocampo Khedira, Marchisio e Maresca che stimo tanto. In attacco Gilardino, do fiducia a Nestorovski per quanto sta facendo e poi Biabiany. Da piccolo stimavo e seguivo tanto Zambrotta. Cercavo di imitare nei movimenti anche Maicon. Con Vazquez e Dybala tutto era più facile e purtroppo è solo un ricordo. Un orgoglio poter vestire la stessa maglia che hanno indossato loro ed anche gente come Cavani, Pastore e a tanti altri. Belotti? Sapevo avesse un grande potenziale, quando entrava segnava sempre. Non dimenticherò mai Iachini. Con lui ho condiviso tante esperienze, mi ha voluto a Palermo. Secondo me con il cappellino ci dorme pure. Una volta Foggia riuscii a levarglielo durante la festa promozione con la Sampdoria''.