I calci di rigore sono sotto esame. L'IFAB, organismo deputato alle modifiche sulle regole del calcio, potrebbe presto introdurre una nuova formula che cambierebbe radicalmente l'ordine di battuta per i penalty dopo i tempi supplementari, secondo La Gazzetta dello Sport.



Uno studio avrebbe dimostrato che nel 60% dei casi la squadra che vince è quella che si presenta per prima sul dischetto. L'ipotesi è quella di una modifica in stile tie-break tennistico, con un'alternanza tra le squadre secondo il modello "ABBAABBAAB", salvo tornare al classico tiro a testa in caso di parità, che potrebbe garantire una maggiore equità.