Dopo la bufera di un'estate difficile e un inizio di stagione delicato, cade la prima testa in casa Chelsea. E può iniziare una rivoluzione: dopo 10 anni, lo storico ds dell'era Abramovich, Michael Emenalo, lascia il club con una decisione personale annunciata anche ufficialmente dalla società in queste ore. Salutato con affetto da tutto il Chelsea, a cominciare da Abramovich passando per Marina Granovskaia, anche Antonio Conte ha voluto lanciare un messaggio per Emenalo: "Sono molto dispiaciuto di vederlo andar via, mi ha aiutato tanto qui. Gli auguro il meglio", il pensiero di Antonio. Ma quello di Emenalo non è un addio qualsiasi.



OCCHIO, MILAN - In queste ore infatti è stato confermato come il Milan abbia fatto un tentativo per Antonio Conte addirittura da subito sulla panchina rossonera, evidentemente senza margini di fattibilità immediati. Ma l'aspetto principale è la forte volontà del Milan di assicurarsi Conte per il prossimo anno, in vista di una stagione 2018/2019 che dovrà avere necessariamente tutt'altro andamento rispetto a quella in corso. In quest'ottica, la scelta del Chelsea va in favore dell'allenatore italiano: le continue critiche neanche troppo velate di Antonio al mercato del Chelsea colpivano nel segno per il ds dei Blues, la stampa inglese garantisce che Conte ne esce rafforzato e vincitore proprio mentre sembrava potesse rischiare addirittura l'esonero. Invece, batte il Manchester United e il giorno dopo - fresco di vittoria, dopo esser stato in panchina accanto ad Antonio proprio ieri - Emenalo saluta. Solo un caso? No, un messaggio del Chelsea molto chiaro: Conte è fondamentale e non si tocca, a meno che la situazione precipiti. Ma la testa che cade è quella di un uomo storico come Emenalo. Il Milan è avvisato, anche se continuerà a sognare Conte...