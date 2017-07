Nicola Rizzoli ha parlato a Sky Sport della VAR: ''Stiamo lavorando tantissimo, in silenzio, a testa bassa come siamo abituati a fare. Prima pensavo solo a me stesso ora a un gruppo di due persone e assistenti. Speriamo che la tecnologia dia una mano. Rosetti sta informando tutte le società per spiegare come funziona la VAR e quindi il lavoro che c'è dietro per questo campionato è molto importante''.