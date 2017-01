Cercato da Cannavaro e dal suo Tianjin Quanjan, Edin Dzeko non lascerà la Roma. Questa le parole di Irfan Redzepagic, agente del centravanti bosniaco, a gazzetta.it: "Per i cinesi strappare Edin alla Roma è una missione impossibile. Non c'è nulla di vero in queste indiscrezioni che stanno girando: Dzeko sta bene alla Roma, è felice in giallorosso e pensa soltanto ai capitolini".