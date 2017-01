Arrivato dal Tottenham in estate, Fazio sta acquisendo sempre più importanza per la Roma. In prestito con diritto di riscatto, della sua esperienza in giallorosso ha parlato l'agente, Salva Sanchez, a laroma24.it: "Fazio sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per la roma partita dopo partita. E' felice in giallorosso. Non so se Roma e Tottenham hanno già parlato del riscatto. Io non ho avuto contatti con i due club, sono loro che devono decidere. Ora però non è il momento di aprlare di queste cose, ci sarà tempo. Federico deve rimanere concentrato sul campo. La Roma ha un diritto di riscatto e se lo vorrà esercitare lo farà".