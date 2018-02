Frederic Guerra, agente del centrocampista della Roma Maxime Gonalons, ha fatto il punto sulle condizioni e sul futuro del suo assistito: "Maxime rientra ancora nel progetto tecnico giallorosso e Di Francesco punta molto su di lui. Oggi riprenderà a lavorare con il gruppo dopo l'infortunio per tornare ad aiutare la squadra. Nella prima metà della stagione ha avuto qualche problema ad ambientarsi ma ora è pronto. Il primo anno è sempre più complicato specialmente in una città come Roma. Resterà anche il prossimo anno? Certo! Dalla società non è arrivato nessun segnale negativo per questo il ragazzo è intenzionato a vestire la maglia giallorossa ancora per molto tempo".