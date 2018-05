Il messaggio di Francesco #Totti ai tifosi dell'#ASRoma

Uno dei più celebri inni alla classe operaia è stato scritto da un'icona di. E, proprio tra oggi e domani, la citta britannica che sorge sull'estuario della Mersey e laincroceranno le proprie strade nell'incantevole scenario della primavera romana. Sarà una due giorni intensa per la Capitale, vissuta a cavallo tra il, tanto che è stato previsto un piano molto stringente, in parte condiviso con le autorità inglesi.il giorno del concerto e, in modo da riuscire a controllarli meglio, sono solo alcune delle misure previste. Sarà inoltre, data la natura teoricamente festosa degli eventi: un concerto e una partita di calcio dovrebbero essere uno spettacolo da godersi in tranquillità, un momento di gioia collettiva, e invece troppo spesso ci si ritrova a prepararle come se fossero guerre, ben lontani dalla lennoniana logica di dare un'opportunità alla pace. Di solito questo cambio di clima da festa a battaglia avviene a causa diLa speranza è quella che tutto fili per il verso giusto. Ci si potrà così godere una bella giornata di musica live in Piazza San Giovanni (in diretta su Rai 3 e Radio 2 dalle ore 15), dove sono attesicome ospite straniero e molti interessanti nomi del panorama musicale italiano,. Su tutti segnaliamo questo undici:CLICCA SULLAPER SCOPRIRE TUTTI GLI ALTRI ARTISTI IN LISTA, che dovranno mettere sul campo tutta la loro umiltà operaia oltre a un pizzico di estro e sana pazzia calcistica. Solo dopo un duro lavoro e una "Hard Days Night", per parafrasare di nuovo John Lennon e i Beatles, i giallorossi potrebbero godersi la strada per Kiev.Instagram: @vannipale