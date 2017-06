Via vai a centrocampo sul mercato della Roma. In arrivo Pellegrini (manca solo la firma) dal Sassuolo, Seri dal Nizza e forse Badelj dalla Fiorentina. In partenza Paredes, cercato dallo Zenit di Mancini ma pure dal Bayern Monaco di Ancelotti: emissari del club tedesco sono a Roma.



Poi va sciolto il nodo legato al futuro di Nainggolan. Il Manchester United offre 40-45 milioni alla Roma e 7,5 milioni d'ingaggio al nazionale belga. Dopo il 'no' detto la scorsa estate al Chelsea di Conte, Radja si aspettava un adeguamento che finora non è ancora arrivato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, all'inizio la società giallorossa aveva pensato a una sorta di premio 'una tantum', ma la proposta non era gradita al giocatore. Così, con gli auspici del ds Monchi, la trattativa è cominciata davvero arrivando a un passo dal lieto fine. Cioè, per il prolungamento Nainggolan chiede 4 milioni netti più bonus e la Roma si è fermata a 4 bonus compresi. Ci sono le premesse per l’accordo, anche perché il Ninja ha sempre detto di amare Roma e lo stile di vita che gli consente. Insomma, l'Inghilterra non farebbe per lui, tant'è che non avrebbe chiuso del tutto le porte a una proposta dell'Inter (offerti 38 milioni) pur di rimanere in Italia. Oggi ci sarà un nuovo contatto fra le parti per fissare un appuntamento per la prossima settimana e l'ottimismo non manca, anzi.