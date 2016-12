Una svista, sicuramente non voluta ma che ha provocato nuovamente subbuglio a Roma attorno al nome di Francesco Totti e proprio nel giorno di Natale. Il caso nella sponda giallorossa della Capitale è scoppiato a causa del post di auguri pubblicato dal club sulla propria pagina Facebook, con un’immagine stilizzata nella quale non appariva lo storico capitano. In poche ore, la pagina ufficiale della Roma è stata subissata di commenti molto polemici all’indirizzo della società, colpevole di essersi dimenticata il simbolo della squadra e, per certi versi, di un’intera città: "Continuate imperterriti a cancellare simboli e storia, la memoria non si cancella”.



Ad onor del vero, nella foto scelta dalla Roma non compaiono altri due giocatori simbolo della formazione allenata oggi da Luciano Spalletti, ossia Alessandro Florenzi e Radja Nainggolan, mentre c’è il vicecapitano Daniele De Rossi. L’esclusione di Totti è però quella che ha fatto più rumore e a finire indirettamente nel mirino della critica è stato proprio Spalletti, la cui faccia campeggia in primo piano e al quale evidentemente non viene ancora perdonato di aver avuto accesi scontri, in passato, con Totti e di essere stato protagonista nella scorsa stagione della clamorosa decisione di allontanarlo dal ritiro prima di un match di campionato dopo un diverbio tra i due. "Mettete Totti al posto di Spalletti", si legge nel post di un tifoso, oppure "Come volevasi dimostrare, lo vogliono fare fuori il primo possibile. Risulta scomodo a troppi, in primis Spalletti".