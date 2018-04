In diretta dalla sala stampa dell'Olimpico, ecco le parole del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco alla vigilia del complicatissimo quarto di finale di ritorno col Barcellona



Sono attesi più di 60 mila spettatori, è una responsabilità in più per la Roma?

"La responsabilità deve sempre essere la stessa. Ancora di più domani per rispondere al 4-1 dell'andata. Mi aspetto grande partecipazione dei tifosi, può essere l'arma in più anche se il resto dovremo metterlo noi".



Dopo la conferenza post partita con la Fiorentina lei aveva lamentato allenamenti blandi. Come se lo spiega questo in un momento così importante della stagione?

"A volte viene travisato ciò che si dice. Il mio pensiero era rivolto solo all'ultimo allenamento dove abbiamo fatto un lavoro di manovra e ho lamentato il fatto che facciamo pochi gol pure in allenamento. E questo poi si rispecchia in partita. Ci manca cinismo e cattiveria, e questo non si compra al supermercato. Si trova solo in allenamento. E' un difetto che ci portiamo dietro da inizio anno. Non è vero però che si allenano con poca attenzione".



Domenica c'è il derby, chi gioca domani può giocare anche con la Lazio?

"Contro il Barcellona giocheranno i migliori, e solo dopo penseremo al derby. E' una gara importante e va onorata. E' l'occasione per dimostrare di meritare questo traguardo e magari sperare pure in un miracolo. Siamo sotto di tre gol, ma ci dobbiamo provare. Scenderà in campo la miglior formazione. In casa abbiamo dimostrato già di essere all'altezza in Champions".



Su Messi?

"Si diceva che non era in forma, e sabato ha fatto tre gol. Questo siginifica che siamo stati bravi noi a frenarlo all'andata".



C'è qualcosa nella mentalità di questo club, di questa città che ancora non la convince?

"La mentalità va costruita dentro casa nostra. Sento spesso parlare di mentalità vincente, ma qui si è vinto pochissimo. Quindi a Trigoria non c'è mai stata, o quasi. Si crea cercando di non andare troppo dietro all'ambiente. Non con le chiacchere, ma coi risultati che sono discontinui da sempre. Non diamo peso a scusanti su radio, giornalisti o ambiente".



Può esserci spazio per Schick?

"Sì, potrebbe trovare spazio. E' uno di quelli che ha segnato meno del previsto. Vediamo come sta Under che però sarà sicuramente tra i convocati. Troverà spazio uno dei due. Perotti è out, difficile pure recuperarlo per il derby".



Ha studiato qualcosa di diverso rispetto all'andata?

"La qualità nelle squadre sta in chi sbaglia meno, e loro di sicuro hanno questa qualità. All'andata spesso li abbiamo portati all'errore, ma non ne abbiamo approfittato. Più li teniamo dall'altra parte più è possibile questo".



Su Nainggolan

"Radja ha potenzialità impressionanti, anche se non le ha messe in campo con continuità. Può giocare in un grande club, e deve dimostrarlo domani sera. E' una di quelle partite che si sognano da bambino e mi aspetto trascini i compagni".



Come ve la siete sognata questa partita?

"Se facciamo solo una grande fase difesiva è difficile andare a fare gol di là, anche perché a parte Under non abbiamo grandi contropiedisti. Partiamo dalla difesa per fare poi una grande gara offensiva".



Avete sottovalutato il campionato per colpa della Champions?

"La squadra ha dimostrato questo, ma nemmeno in Champions abbiamo vinto quindi significa che abbiamo sottovalutato tutto. In realtà non credo che abbiamo preparato male le partite, ma che dovevamo essere più cattivi sotto porta. Abbiamo giocato molte volte peggio che con la Fiorentina, e magari abbiamo vinto".