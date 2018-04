Una rimonta sognata e insperata che però si è trasformata in realtà contro ogni previsione. La Roma ha vinto 3-0 e ha rimontato ed eliminato il Barcellona qualificandosi in semifinale di Champions League. Una vittoria che ha lasciato tutti senza fiato per un'autentica favola sportiva.



Il web, come sempre si è dimostrato impietoso nei confronti del club catalano a partire dal profilo twitter della stessa Roma esploso in un autentico delirio dopo il gol di Kostas Manolas. Ecco la foto nella nostra gallery con le più divertenti reazioni dal web.