Dopo gli anticipi di venerdì e di ieri e le gare del pomeriggio, termina con il posticipo delle 20.45 la 24esima giornata di Serie A: allo stadio Olimpico di Roma si sfidano i giallorossi guidati da Di Francesco e gli altri giallorossi, il Benevento di De Zerbi. I capitolini sono tornati alla vittoria nell'ultimo turno contro il Verona, dopo una serie negativa di sette partite senza i tre punti, tra Serie A e Coppa Italia (quattro sconfitte e tre pareggi), e vogliono tornare a marciare per conquistare la quarta posizione valida per la qualificazione alla prossima Champions League, occupata dalla Lazio e distante due lunghezze. Assenti Karsdorp e Schick per infortunio, fuori Nainggolan e Pellegrini per squalifica. Il Benevento dal canto suo ha rinforzato la squadra durante il periodo invernale, ma è ancora molto distante dalla salvezza, visto che la quartultima posizione dista ben 13 punti, e sono arrivate tre sconfitte di fila dopo le due prime illusorie vittorie del campionato. I sanniti proveranno a strappare un risultato positivo all'Olimpico.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L’incontro di andata giocato tra le due squadre – l’unico precedente nel massimo campionato - è terminato con una vittoria per 4-0 a favore dei giallorossi. La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di Serie A contro squadre neopromosse – nel parziale ha segnato almeno tre gol in sei occasioni. Nelle ultime nove partite di campionato la Roma non ha mai segnato più di un gol a partita: nel parziale ha ottenuto solo due successi (4N, 3P). Dopo cinque vittorie interne di fila in campionato, la Roma ha perso due delle ultime tre partite giocate all’Olimpico in Serie A (1N). Il Benevento è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso a non aver raccolto neanche un punto in trasferta finora. Il 61.5% delle reti del Benevento sono arrivate da calcio da fermo (record in percentuale in questa Serie A) – sono invece sei i gol subiti dalla Roma da palla inattiva, solo l’Inter (tre) ha fatto meglio finora. Il Benevento è la squadra che in questo campionato è stata più tempo in svantaggio (1030 minuti) – solo Juventus (1184) e Napoli (1024) hanno trascorso più minuti sopra nel punteggio della Roma (868) nella Serie A in corso. La Roma ha segnato 33 gol in questo campionato, 15 in meno della scorsa stagione dopo le prime 23 partite giocate: i giallorossi non ne segnavano così pochi dal 2001/02.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ROMA (4-2-3-1): – Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gerson; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko.



BENEVENTO (4-3-3) – Puggioni; Letizia, Djmsiti, Costa, Venuti; Viola, Sandro, Djuricic; Guilherme, D’Alessandro, Brignola.