Al termine della sessione invernale di calciomercato, Bruno Peres ha deciso di scrivere un lungo post su instagram per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a restare alla Roma eQueste le sue parole: "Ho preso la decisione di restare alla Roma. Non l'ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina. Quello che mi ha convinto è stato l'amore per questa città, per questi colori e per la gente della Roma. Non avrei potuto lasciare in questo modo.Voglio riscattarmi e aiutare in ogni modo possibile i compagni, il Mister e la società a tagliare i traguardi che questa squadra merita. Tutti insieme. Sempre".