"La Juventus è molto forte, ma non così tanto come negli ultimi anni. La Roma di oggi è una squadra con una grande mentalità vincente, la differenza di punti è ridotta: li possiamo raggiungere". Bruno Peres, intervistato da goal.com, parla della lotta scudetto. "Siamo secondi, in piena lotta per il titolo. Loro vincono anche quando giocano male, faremo di tutto per spezzare la loro egemonia. Siamo in grado di vincere lo scudetto. I tifosi ci chiedono di battere loro e la Lazio e di vincere il campionato, dovremo riuscirci. Bisogna conquistare dei titoli in questa stagione".