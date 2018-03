L'urna di Nyon ha detto la sua: la Roma, ai quarti di finale, incontrerà il Barcellona. Andata al Camp Nou il 4 aprile, ritorno all'Olimpico il 10, dove il club giallorosso, in Champions League, non ha ancora subito gol, pur incontrando nel suo cammino squadre del calibro di Chelsea, Atletico Madrid e Shakhtar Donetsk, capace di battere il Manchester City nel girone. Il sorteggio più duro contro il fuoriclasse più forte, quel Lionel Messi che ha festeggiato contro il Chelsea quota 100 gol nella massima competizione europea.



L'AVVERSARIA - Capolista in Liga, a +8 dall'Atletico Madrid, 72 gol fatti e soli 13 subiti, è meno spettacolare del passato, meno tikitakeggiante e più solida, più europea, più fisica e più equilibrata grazie all'arrivo del pragmatico Valverde in panchina, che ha trasformato il 4-3-3 in un 4-4-2. Col Chelsea ha dimostrato di saper soffrire e colpire in contropiede con la qualità delle sue stelle: meno orizzontale, più verticale, con la classe di Lionel Messi, l'esuberanza di Dembélé e Paulinho, la fame di gol di Suarez.



LA STELLA - Lionel Messi. Lionel Messi. E se ci fosse caso di sottolinearlo, Lionel Messi. Un uomo solo al comando in quel di Barcellona: goleador e assistman, come dimostra la gara contro il Chelsea. Freschissimo di 100 gol in Champions League (solo lui e Ronaldo nel club dei centenari), in stagione ne ha realizzati 34 in 42 partite, conditi da 16 assist.



IL CAMMINO - Nel Gruppo D, la squadra di Valverde ha vitno 3-0 contro la Juventus, 1-0 a Lisbona con lo Sporting e 3-1 al Camp Nou con l'Olympiacos. Poi, al ritorno, pareggio per 0-0 coi greci e col bianconero e vittoria per 2-0 coi portoghesi. Negli ottavi 1-1 a Stamford Bridges contro il Chelsea e vittoria per 3-0 nel ritorno in Spagna. 13 gol fatti, 2 subiti, 5 vittorie e 3 pareggi.



LA FORMAZIONE TIPO - Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Paulinho, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez. All. Valverde.