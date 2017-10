Chelsea-Roma 3-3 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 11' David Luiz (C), 37' Hazard (C), 40' Kolarov (R), 64' e 70' Dzeko (R), 75' Hazard (C)



Chelsea (3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta (77' Rüdiger), Fabregas, David Luiz (57' Pedro), Bakayoko, Marcos Alonso; Morata, Hazard (80' Willian). All.: Conte.



Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman (83' Florenzi); Gerson (73' Pellegrini), Dzeko, Perotti (88' El Shaarawy). All.: Di Francesco.



Arbitro: Damir Skomina (SVN)



Ammoniti: 69' Bakayoko (C)