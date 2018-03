Ante Coric, classe '97 della Dinamo Zagabria, nel prossimo ritiro estivo della Roma potrebbe vestire la maglia giallorossa. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, la società capitolina avrebbe già inoltrato un'offerta di 12 milioni di euro, non ufficializzato a causa dei vincoli del Fair Play Finanziario ma considerata sufficiente per convincere il club croato. La trattativa è nata a gennaio e dovrebbe essere chiusa entro la fine della stagione. Monchi, infatti, lo sta seguendo da oltre un anno e avrebbe bruciato sul tempo la concorrenza del Liverpool. L'affare Coric non esclude necessariamente quello per Cristante, soprattutto se dovesse partire uno tra Strootman e Nainggolan. Il croato per una stagione giocherà da vice De Rossi per poi raccogliere l'eredità di Capitan Futuro.



CARATTERISTICHE - A poco più di 20 anni ha già all’attivo ben 128 presenze e 22 reti con la Dinamo (ha giocato anche in competizioni europee) e ben tre nella Croazia di Dalic, esordendo il 27 maggio 2016 contro la Moldavia. Forse anche per questo in patria già vedono in lui il futuro Modric, anche se Coric gioca qualche metro più avanti rispetto al fenomeno del Real Madrid. Spesso impiegato dietro le punte, il croato ha vissuto esperienze anche come esterno e soprattutto come regista alla difesa. Il ruolo che Di Francesco ha studiato per lui per dare qualità a un centrocampo (quasi) tutto muscoli. La sua abilità principale è senza dubbio la facilità con cui riesce a disorientare l’avversario e a saltare l’uomo nello stretto, ma pure la visione di gioco.