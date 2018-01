Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa del Re contro l'Espanyol, l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha rilasciato alcune dichiarazioni in tema di mercato che faranno piacere ai tifosi della Roma: "Sono felice della rosa che alleno, ma fino al 31 gennaio non escludo che possano esserci altre cessioni". Il riferimento è anche all'esterno classe '89 Aleix Vidal, in trattativa col club giallorosso.