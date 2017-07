"Lo scudetto è il mio obiettivo più grande, quello che sto seguendo da tutta la carriera". Daniele De Rossi, capitano della Roma, ai microfoni della NBC ha parlato della stagione che sta per iniziare. "So che alcuni ragazzi sanno cosa vorrebbe dire vincere a Roma ma ad altri vorrei spiegarglielo in profondità. E’ compito nostro sapere cosa vorrebbe dire vincere. E’ molto presto per dare giudizi, ma già si vede che siamo una buona squadra anche se ci sono diversi giovani, ed è molto importante. Credo che a 27 anni devi sapere benissimo cosa voglia dire essere un calciatore professionista. Totti? Quello che è successo con Francesco è unico ed irripetibile. Sono felice. Lo sarò ancora di più se molte persone mi ricorderanno come un bravo ragazzo, come una grande persona che ama Roma quanto più può".