"La Roma è una grande squadra e lo abbiamo visto anche nei campionati precedenti, possiamo vincere lo scudetto". Gregoire Defrel si presenta così a giornalisti e tifosi: il nuovo attaccante della Roma è convinto che i giallorossi possano recitare un ruolo di primo piano nel campionato che sta per iniziare. "Se arriveranno altri giocatori saremo un gruppo ancora più importante. Sono carico per la Champions League, è la competizione più bella che c'è per un calciatore. Da due anni faccio quasi sempre la punta, ma a Cesena ho giocato anche a destra. So giocare in questo ruolo, da quando sono qui l’ho fatto. Nelle amichevoli mi mancavano un po’ le gambe, ma mi son trovato bene. I miei compagni mi hanno aiutato. Mi sarebbe piaciuto già a gennaio venire qui. Ho deciso con il Sassuolo di rimanere lì, ma ero contento. Nel mio cuore e nella mia testa c’era solo la Roma, c’erano altre offerte, ed ho detto subito di sì. Di Francesco è stato molto importante per me, mi ha insegnato tanto e mi ha cambiato ruolo, facendomi diventare punta. Mi ha aiutato sui movimenti dell’attaccante. In questi due anni a Sassuolo ho visto tanti miglioramenti".