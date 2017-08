La Roma non molla Mahrez, ma si cautela seguendo altre piste. Il sogno di Monchi (che intanto sta provando a piazzare Iturbe al Leganes) sarebbe in realtà Munir, ma il Barcellona non lo dà via, soprattutto ora che se ne è andato anche Neymar. Qualche attenzione il d.s. giallorosso l’ha offerta anche a Samu Castillejo, che in realtà avrebbe il profilo giusto che sta cercando Di Francesco, ma che ha un neo grande e cioè la scarsa confidenza con la porta. Più o meno il problema che ha però anche Lucasa Vazquez, che non è mai stato uno da doppia cifra. Insomma, facile che alla fine il giro della Spagna non porti alla soluzione ed allora chissà che quei 35 milioni non vengano offerti al Sassuolo per Berardi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, gli emiliani ne vogliono almeno 40, ma magari dopo Pellegrini e Defrel un accordo si può trovare.