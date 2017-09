L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha dichiarato dopo l'amichevole vinta 4-1 con la Chapecoense: "E' stata una serata unica. Vedere in campo chi è sopravvissuto a una tragedia come quella, e fare anche gol, è stata una gioia immensa, un'emozione che terrò stretta tra i miei ricordi".



SINGOLI - "Florenzi si sta allenando benissimo, con grande voglia e intensità. Sta crescendo e ha dimostrato di essere un giocatore importante per noi, sono molto soddisfatto di quello che ho visto in campo. Schick? Aveva detto di essere subito pronto per giocare, però con la Sampdoria ha fatto solo qualche allenamento. Ha bisogno di mettere nelle gambe ancora tanta benzina per essere alla pari con gli altri, deve lavorare tanto. Emerson Palmieri rientrerà verso novembre e quindi potrebbe essere lui quello sacrificato nella lista per la Champions. Ma ha una logica, e lo dice uno che col Sassuolo ha fatto l'Europa League con pochi uomini e tanti ragazzini avendo grandi difficoltà. Dobbiamo quindi mettere dentro principalmente giocatori che in questo momento stanno bene".



LISTA CHAMPIONS - La lista Uefa dovrebbe essere composta così.

Portieri: Alisson, Skorupski.

Difensori: Juan Jesus, Fazio, Manolas, Moreno, Kolarov, Karsdorp, Bruno Peres.

Centrocampisti: Nainggolan, De Rossi, Gonalons, Strootman, Pellegrini, Florenzi, Gerson.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Defrel, Perotti, El Shaarawy, Under.