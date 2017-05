Secondo quanto riferito da Sky Sport, una corrente societaria all'interno della Roma spingerebbe per un allenatore italiano visto che sarà straniero già il nuovo ds Monchi. Di conseguenza, non è ancora certa l'idea Emery sulla panchina giallorossa per cui sarà fatto un tentativo: occhio al nome di Eusebio Di Francesco, ex Roma e apprezzato anche dalla Fiorentina che non ha ancora chiuso per prenderlo.