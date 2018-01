Prosegue la maledizione dell'attaccante della Roma Patrick Schick, costretto a saltare la partita di ieri contro la Sampdoria per l'ennesimo problema muscolare accusato in questa stagione. In mattinata, il calciatore ceco si è sottoposto ai controlli strumentali per chiarire la natura del problema e ciò che è stato evidenziato è una "distrazione nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro con quota di edema muscolo-fasciale".



Un infortunio molto simile a quello accusato dallo juventino Dybala a Verona, una lesione la cui gravità andrà valutata al meglio nelle prossime ore, ma che rischia di privare Eusebio Di Francesco di Schick per un periodo che potrebbe essere non inferiore alle 3-4 settimane.