L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone: "Loro non hanno avuto nessuna occasione, ma in generale non era facile, non è mai facile. Noi abbiamo fatto il nostro e abbiamo vinto, questo è importante". Sul rigore sbagliato: "La prossima lascio ad altri. Succede, non è niente di grave".