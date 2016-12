L'anno scorso flop, ora invece è uno dei segreti della Roma seconda in classifica: Edin Dzeko si è preso il cuore dei tifosi giallorossi a suon di gol e punta a regalare altre gioie ai capitolini. Il bosniaco, intervistato da Sky Sport, fa mea culpa per gli errori passati poi lancia la sfida alla Juventus: "Cosa non avevo capito del calcio italiano? Tutto, forse. Le difese erano molto compatte, ora penso di averlo capito e spero di continuare così. Il mister mi dà delle indicazioni, mi sprona a fare meglio: mi manca un po' di cattiveria, ma sono nato così, devo concentrarmi in tutte le occasioni che mi si presentano e sfruttarle. Noi giochiamo per i tifosi e quando vediamo il nostro stadio vuoto e poi andiamo allo Juventus Stadium e lo troviamo pieno, per noi è difficile. La Juventus è forte, ma tutto è possibile. Nulla è finito. Roma? Ho sempre creduto di potermi affermare. Cosa chiedo al 2017? La fine delle guerre".