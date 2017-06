Edin Dzeko, centravanti della Roma e della Bosnia, ai microfoni di Sky Sport è tornato sulla lite con Kostas Manolas nella sfida con la Grecia. "In nazionale sono sempre a mio agio ma sappiamo tutti come giocano i greci, come provocano durante la partita. Per questo è stata una partita un po’ diversa dal solito, tutto qua. Il contatto con Manolas? In campo accadono queste cose, ma quello che accade in campo resta in campo. Finisce lì e andiamo avanti".