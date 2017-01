La Roma sta provando sul serio a prendere Kessie e ha compiuto passi importanti per il suo acquisto, ma c'è un ostacolo imprevisto che potrebbe diventare insormontabile: la volontà del calciatore. Questo è quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.com, che inoltre ha potuto "registrare" come nella giornata di ieri ci siano stati altri contatti tra i giallorossi e i bergamaschi, che per la cessione del proprio centrocampista non scendono sotto la soglia dei 28-30 milioni. La Roma proverà ad avvicinarsi se non addirittura a raggiungere tale cifra, ormai certa della partenza di Manolas, corteggiato dall’Inter, che è pronta a garantire un assegno da 40 milioni di euro.



INCONTRO A ZINGONIA - Ma da sempre gli affari si concludono in tre, con l’assenso di tutte le parti. E ad oggi manca il sì più importante: quello dell’entourage del calciatore, che da mesi approfondisce i contatti con la Premier e che la prossima settimana rientrerà in Italia dopo l’ennesimo viaggio di lavoro. L’ipotesi Roma non dispiace, ma in questo momento è quella che scalda meno il calciatore, attratto da un’esperienza in Inghilterra. Molto probabilmente, a metà della prossima settimana, Percassi riceverà a Zingonia George Atangana, agente del calciatore. L’intento è quello di capire se le cose possono cambiare a fronte di una grande offerta in favore del proprio assistito. Tutte e strade rimangono ancora aperte, ma il futuro di Kessié non è ancora stato deciso e pare difficile che qualcuno possa deciderlo per lui.