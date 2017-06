La Roma insiste per Jean Michael Seri. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Nizza è il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. La strada è complicata, c’è di mezzo anche il Tottenham di Pochettino, fortemente interessato al giocatore. Seri nella nuova Roma di Eusebio Di Francesco farebbe il centrale del 4-3-3. In quel ruolo, però, c’è De Rossi, motivo per cui Seri sarebbe il sostituto di Leonardo Paredes, per cui si è mosso lo Zenit.



LE CIFRE - Il Nizza per Seri ha già rifiutato 20 milioni di euro dalla Roma, l’ivoriano ha una carta privata in cui c’è una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro. In Francia sono convinti che la cessione di Seri alla Roma aiuterebbe il Nizza a trattenere Mario Balotelli.