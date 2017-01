Il botto in casa granata arriva con qualche ora di ritardo rispetto all’anno nuovo ma solo per questioni di regolamento. Il calciomercato ufficialmente inizia domani, giorno in cui Torino e Roma dovrebbero depositare in Lega l’accordo raggiunto a cavallo del nuovo anno. Al Toro - scrive la Gazzetta dello Sport - arriverà il primo rinforzo richiesto da Mihajlovic, Juan Manuel Iturbe, in prestito con diritto di riscatto per una cifra tra i 12 e i 14 milioni di euro; alla Roma andranno in anticipo i circa 6 milioni del riscatto di Iago Falque, di proprietà a questo punto granata.



E non è finita qui perché il d.s. Massara ed il collega granata Petrachi hanno gettato le basi per il passaggio di Lukasz Skorupski, il portiere in prestito all’Empoli, per la prossima stagione in granata alla scadenza del prestito di Joe Hart da parte del City.