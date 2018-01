Hanno la stessa desinenza (an) ma sono due operazioni decisamente diverse. La Roma ha scelto gli eventuali sostituti del partente Peres per la fascia destra. Si tratta di Darmian del Manchester United e di Juanfran dell'Atletico Madrid. Il primo, 28 anni, è in esubero ma per prenderlo bisogna sborsare almeno 10 milioni. Il secondo è in scadenza di contratto e può partire per molto meno. Da convincere però il giocatore a lasciare la Spagna.