"Capisco Edin, era arrabbiato per non aver segnato ma le scelte del mister vanno rispettate. Spero che terrà questa rabbia per il derby, ci servono i suoi gol". Stephan El Shaarawy, tra i migliori nella sfida di Pescara, ha parlato con le principali tv (Mediaset, Rai, Roma Tv e Sky) nel post partita dell'Adriatico. "Era importante tornare alla vittoria e approfittare del pareggio del Napoli. Sono consapevole che mi manca continuità, la condizione fisica arriva giocando, mentalmente mi sento meglio in questo ultimo periodo e quando stai bene di testa le cose riescono più semplicemente. Ora siamo secondi, dobbiamo mantenere questa posizione: sarebbe importantissimo tornare in Champions".