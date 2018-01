Seduta leggera in vista del match di domani, iniziata con alcuni esercizi di attivazione e proseguita con un focus tattico. L’allenamento terminerà con una partitella. Lavoro individuale per De Rossi, quasi certamente out anche per domani. In forte dubbio anche El Shaarawy, uscito con alcuni problemi muscolari da San Siro. Il Faraone proverà a recuperare e mettersi a disposizione.