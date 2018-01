Dopo l’offerta arrivata via intermediario due giorni fa,La cifra sembra accontentare le richieste della Roma anche se c’è da lavorare su qualche dettaglio relativo proprio alla parte variabile. Il buon esito della trattativa però non sembra in dubbio e lo stesso(che appare ancora nella lista dei convocati per la gara con l’Inter). Nell’offerta ufficiale non compare il nome di Dzeko che - come anticipato da calciomercato.com - riguarda una trattativa slegata e ancora in fase di eleborazione. Una volta ceduto Emerson, Monchi proverà a chiudere percol Manchester United. Il terzino ex Toro può infatti giocare sia a destra che a sinistra nel 4-3-3 di Di Francesco.