Dopo la Lazio, ecco la Roma. In vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia proprio contro i cugini, la squadra di Luciano Spalletti ha la possibilità per allungare, almeno per una notte, sul Napoli, in vista del match degli azzurri contro la Juventus. Alle 20.45, all'Olimpico, i giallorossi attendono l'Empoli di Martusciello, non ancora certo della salvezza.



Contro i toscani, Totti e compagni, in casa e in Serie A, non hanno mai perso: 9 vittorie e 2 pareggi. I giallorossi sono la squadra che non pareggia da più partite: l'ultima volta proprio all'andata contro l'Empoli. Croce e compagni arrivano da 6 sconfitte consecutive in campionato: eguagliata la striscia record del 1986 in Serie A per i toscani. Una gara che, sulla carta, non ha puù nulla da dire. Ma il campo, spesso, regala sorprese.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA (3-4-2-1): 1 Szczesny; 44 Manolas, 20 Fazio, 2 Rudiger; 13 Peres, 5 Paredes, 4 Nainggolan, 21 Mario Rui; 8 Perotti, 11 Salah; 9 Dzeko

A disp.: 19 Alisson, 18 Lobont, 3 Jesus, 99 Nura, 15 Vermaelen, 33 Emerson, 7 Grenier, 30 Gerson, 10 Totti, 92 El Shaarawy. All.: Spalletti



EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 13 Veseli, 19 Barba, 21 Pasqual; 33 Krunic, 77 Buchel, 11 Croce; 10 El Kaddouri; 89 Marilungo, 27 Thiam. A disp.: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 4 Dimarco, 6 Bellusci, 3 Zambelli, 5 Mauri, 24 Cosic, 71 Picchi, 17 Zajc, 88 Tello, 20 Pucciarelli, 9 Mchedlidze, 7 Maccarone. All.: Martusciello.