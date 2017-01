"Totti è un giocatore straordinario. Avrebbe meritato un Pallone d’Oro per quello che ha fatto in carriera". Parola di Paulo Roberto Falcao: l'ex fuoriclasse non ha dubbi sulla carriera di Francesco Totti, destinata ancora a stupire. "Francesco può dare ancora qualcosa di importante come ha fatto ad esempio domenica scorsa con l’Udinese. Anche se non può giocare tutta la partita, può fare comunque la differenza e Luciano Spalletti, con grande intelligenza, sta gestendo benissimo questi momenti. Il contratto? Credo sia Totti a dover decidere se continuare o no".